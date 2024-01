Violenza di genere, a Napoli il convegno sulla potenza e la pericolosità del linguaggio

Il convegno in programma domani, dalle ore 15 presso il Pan di Napoli, rappresenta un momento di incontro e confronto. Organizzato dal Consiglio Ordine Avvocati di Napoli con l'Ordine degli Psicologi della Campania, l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare, e con la consigliera comunale Alessandra Clemente, il dibattito si concentrerà sulle attività di diverse realtà territoriali impegnate nell'attuazione di tecniche di contrasto alla violenza di genere.

In particolar modo, la discussione verterà sull'importanza dell'uso del linguaggio, sulla percezione dei significati delle parole, con il loro peso e alla loro potenza distruttiva, e su come queste diffondano stereotipi e modelli nella comunicazione anche istituzionale e nel dialogo comune.

Presenti per dare il loro contributo, legali specializzati in varie branche del diritto, esperti in psicoterapia e psichiatria, presidenti di associazioni e centri antiviolenza e la dirigente della Polizia Anticrimine della Questura di Napoli.

Il convegno si aprirà con la proiezione di «Abused Child», cortometraggio di James La Motta e sarà presieduto e moderato dall'avv. Alessandra Pinto; mentre Anna e Clara Bocchino cureranno la lettura di pagine scelte e Rosalia Tortorelli esporrà alcune sue opere.