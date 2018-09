Mercoledì 26 Settembre 2018, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASORIA - Tragedia sfiorata in via Padula: il vento di grecale abbatte un pesante cartellone pubblicitario che finisce tra il marciapiede e la carreggiata fortunatamente senza danni. «È stato un miracolo: per una serie di coincidenze in quel momento non transitavano pedoni e macchine nella zona altrimenti le conseguenze sarebbero state probabilmente pesanti. Ma si può mai vivere di coincidenze fortunate per dribblare capacità istituzionali legate alla mancanza totale di manutenzione?», sottolineano alcuni residenti che hanno chiesto al Comune di intervenire con immediatezza per rimuovere l’impalcatura e per mettere in sicurezza l’intera area.