Sono state 44 le persone sanzionate per la violazione delle disposizioni anti Covid nella sola notte di ieri a Napoli. I carabinieri, impegnati nei controlli nel quartiere Vomero, hanno setacciato le strade della movida sorprendendo assembramenti e ragazzi in strada senza mascherina elevando multe per un importo complessivo superiore ai 12mila euro.

Ultimo aggiornamento: 11:26

