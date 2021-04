Covid a Napoli, i vaccini ritardano 14 anziani positivi in una casa di riposo

«Hanno atteso invano il vaccino, richiesto lo scorso 10 febbraio, con un sollecito il 10 marzo, ma non è mai arrivato l'ok e adesso 14 anziani tra 73 e 94 anni, e 7 operatori sociosanitari risultano tutti positivi al Sars-Cov-2». L'episodio, reso noto da Erich Grimaldi, presidente del Comitato «Cura domiciliare Covid», riguarda una casa di riposo che si trova in Corso Umberto, a Napoli.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Droga sull'asse Napoli-Benevento:14 arresti tra due bande... L'EPIDEMIA AstraZeneca, De Luca scrive al governo: «Decidere presto se... LA SCUOLA Scuole chiuse a Casamarciano fino al 17 aprile: gli alunni restano in... I CONTROLLI Covid, nel bar dopo le 18: multea clienti e bar chiuso a Giugliano

«I primi sintoni sono stati avvertiti da un operatore il 29 marzo, - fa sapere ancora l'avvocato Grimaldi - ma solo tra venerdì 2 e sabato 3 aprile gli ospiti e gli operatori della casa di riposo sono stati sottoposti a tampone. L'Asl, con una nota del 4 aprile, facendo seguito alla comunicazione ricevuta da uno dei medici di famiglia, ha chiesto l'isolamento: ma nella struttura sono ormai tutti positivi».

«Al momento non si ha notizia - conclude Grimaldi - di una visita dell'Usca». Su disposizione del presidente alcuni medici del Comitato «Cura Domiciliare Covid» si sono già si sono messi in contatto con la struttura per fornire assistenza.