Napoli fa tendenza: il Friuli lancia gadget scritti in napoletano

Napoli è di moda, il napoletano piace, se ne sono accorti in tanti. Se n'è accorto perfino il sito "Regional Store Friuli Venezia Giulia" che abitualmente produce materiale con testi in dialetto friulano, con qualche tentativo in dialetto veneto.

L'ultima novità che viene proposta con insistenza sui social dal negozio online friulano, però, non ha nulla a che fare con le frasi tipiche triestine né con quelle venete: il Regional Store Friuli Venezia Giulia offre, come novità, una serie di bicchieri e boccali di birra con testi scritti in napoletano (anche con qualche leggero svarione).

C'è la possibilità di scegliere fra dodici frasi in napoletano da incidere sul vetro: “Adda passà ‘a nuttata”, “Amice e vino hann’ ‘a essere viecchie”, “Cca nisciuno è fesso!”, “Cuoncio cuoncio”, “Jamme bell’ jà!”, “Si’ ‘nu babbà”, “Staje senza pensiere”, “Statte bbuono!”, “Storta va, deritta vene”, “Uèèè tutt’ apposto?”, “Tu me faje ascì pazzo” e “Vide Napule e po’ muore!”.