Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli, il killer 17enne condannato a 20 anni

Il gip del Tribunale dei minori ha condannato a venti anni di reclusione il minorenne responsabile dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo.

Un verdetto che accoglie la ricostruzione dei pm dei Colli Aminei: omicidio volontario aggravato da futili motivi.

La condanna arriva con lo sconto di un terzo della pena come previsto dal rito abbreviato.

A pronunciare la sentenza è stato il gup del Tribunale dei Minorenni, Umberto Lucarelli. A chiedere i 20 anni di carcere è stato il pm Francesco Regine.

In precedenza, l'avvocato dell'imputato aveva chiesto la messa in prova per il 17enne imputato, richiesta non accolta dal giudice.