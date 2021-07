Perdita d'acqua, edificio a rischio crollo: sgomberate sei famiglie nel Napoletano

Una perdita d'acqua che forse andava avanti da giorni ha costretto i carabinieri a sgomberare per motivi di sicurezza sei famiglie. L'episodio è avvenuto nella serata di oggi a Gragnano. Da questa mattina, i residenti di un edificio di tre piani in via Castellammare si sono accorti della grossa perdita che forse andava avanti da giorni. Sul posto è intervenuto il personale della Gori per la riparazione del guasto, ma nel frattempo i carabinieri della stazione di Gragnano hanno disposto l'immediato sgombero dell'edificio in attesa delle verifiche da parte dei vigili del fuoco. I danni causati dalla perdita d'acqua potrebbero aver minato la stabilità di una delle pareti. Per questo motivo, ora sono in corso gli accertamenti per la staticità dell'edificio che potrebbe essere a rischio crollo. Nel frattempo, le sei famiglie attenderanno in strada e rischiano di dover trascorrere la notte lontane da casa.

