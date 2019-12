Il colpo d'occhio è notevole per chi raggiunge il rione Incis di Ponticelli dopo aver attraversato il degrado che caratterizza il verde della periferia orientale di Napoli. A curare le aiuole della piazzetta e lungo le strade della zona sono i «giardinieri per caso» dell'associazione «Gli Incisivi», nata oltre cinque anni fa per rispondere alla mancanza di decoro che, ancora oggi, resta evidente in molte aree del quartiere di Napoli Est.



Il tempo libero di Paolo, Massimo e Toni è tutto dedicato a questi triangoli di verde che necessitano di attenzione costante. Specie nel periodo estivo la manutenzione deve essere continua perché l'erba cresce rigogliosa trasformandosi in rovi nei quali si annidano cartacce e altri rifiuti. Una circostanza di fronte alla quale gli attivisti hanno preferito rimboccarsi le maniche e operare. Col tempo, anche grazie al premio GreenCare, hanno acquistato gli attrezzi necessari per pulire. Tagliaerba, decespugliatore, soffiatore e rastrelli sono il loro pane quotidiano da quando hanno preso in gestione i diversi spazi comunali per i quali la manutenzione ordinaria era un miraggio se non un miracolo.



A sostenere il loro operato sono perlopiù i commercianti della zona. I residenti stessi, tra un sorriso e un caffè offerto, plaudono al loro impegno. Gli «Incisivi» non intervengono soltanto sulle diverse aiuole ma si occupano del decoro a trecentosessanta gradi: puliscono i cordoli della strada, svuotano i cestini, raccolgono i sacchetti lasciati sulla carreggiata e spazzano i rifiuti trasportati dal vento. Non sono mancati interventi sulle caditoie tra via Luigi Napolitano,e strade limitrofe. L'altro spazio che tengono a cuore è il campetto da calcio a ridosso delle abitazioni, da sempre punto di aggregazione di numerosidel rione, molto spesso abbandonato a se stesso.

L'impegno degli «Incisivi» è un beneficio anche per molti residenti che prestano più attenzione al conferimento dei rifiuti, come spiega Paolo Mendozzi, presidente dell'associazione. Insomma, hanno sensibilizzato gli altri al rispetto del luogo anche se c'è sempre qualche incivile che non rispetta il loro lavoro. Un comportamento che non scoraggia i «giardinieri per caso» che oggi hanno ancora un altro obiettivo da raggiungere: far installare delle giostre per bimbi nella piazzetta e ridonare luce alla fontana da tempo spenta e sporca, come denuncia Massimo Chiappetta. Nel frattempo, però, bisogna fare i conti con la manutenzione necessaria agli attrezzi.

Nel quartiere Ponticelli sono numerose le aiuole «adottate» da commercianti, associazioni e singoli cittadini. Alcune di queste, nonostante la pubblicità, restano sporche. Molti altri spazi verdi restano abbandonati e per questi risultano indispensabili interventi da parte della municipalità e del Comune di Napoli. L'esperienza degli «Incisivi» nel rione Incis di Ponticelli resta per ora una positiva eccezione rispetto al degrado dell'intera periferia.

