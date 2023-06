Napoli, il consigliere Muscarà: «Degrado e rischio crolli a San Martino. Presentata interrogazione, servono interventi urgenti»

«È una vergogna che dopo anni Castel Sant’Elmo e tutta la zona di San Martino versino ancora in condizioni di degrado con impalcature ormai inutili ed esteticamente dannose, rispetto all’enorme importanza del sito», dichiara il consigliere Muscarà.

«Ho presentato un’interrogazione a risposta scritta pur sapendo che difficilmente risponderanno. Il muro di contenimento che si trova nei pressi dell'accesso al castello, è da oltre dieci anni puntellato con una struttura provvisoria in legno che mostra evidenti segni del tempo trascorso, la preoccupazione aumenta con il maltempo straordinario che ha flagellato le nostre zone negli ultimi mesi; il tutto porta anche alla scarsa ricettività turistica per la zona: considerando il florido periodo turistico che sta vivendo Napoli, è un vero peccato. Aumenta la preoccupazione di cittadini e associazioni», ha sottolineato il consigliere.

«Ho chiesto, quindi, se sussiste ancora il contenzioso tra Regione e Soprintendenza per decidere di chi è l’onere del ripristino o se è stato finalmente stabilito, ma soprattutto quali sono i tempi e le modalità per il ripristino. L'area di San Martino al Vomero è uno dei posti più belli e suggestivi di Napoli, da dove è possibile ammirare un panorama mozzafiato, ed è un’area in cui si trovano beni artistici e ambientali unici al mondo, con la Certosa, il museo di San Martino e Castel Sant’Elmo.

Urge l’intervento delle istituzioni», conclude il consigliere Muscarà.