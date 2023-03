Napoli, sorpreso con una scacciacani nella Galleria Umberto, denunciato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in un locale della galleria Umberto I per una segnalazione di una persona molesta.



I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo in evidente stato di alterazione trovandolo in possesso di una pistola revolver scacciacani priva di tappo rosso con 2 cartucce e 4 bossoli; pertanto, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici di polizia dove lo stesso ha fornito generalità false. Il 49enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale.