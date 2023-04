Napoli, il ministro Piantedosi e il Capo della Polizia visitano l'impianto sportivo delle Fiamme Oro al Rione Sanità

Visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Lamberto Giannini alla Sezione giovanile delle Fiamme Oro in via dei Cristallini 73, nel Rione Sanità a Napoli. Piantedosi e Giannini sono stati accolti al loro arrivo dal questore di Napoli Alessandro Giuliano e dall'assessore alla sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Iesu. Nel complesso situato nel cuore del popolare rione Sanità, ex ospizio recuperato con il contributo della Fondazione di Comunità San Gennaro, si praticano diverse discipline sportive quali judo e pugilato.

«Qui facciamo un'operazione di sicurezza, perché sicurezza è anche promuovere la legalità e questa è un'iniziativa di legalità». Così il ministro dell'Interno. «Lo sport - ha aggiunto Piantedosi - è soprattutto autodisciplina, insegna a rispettare il prossimo. I giovani devono fare sport per i valori che sono legati alla pratica sportiva. E poi con le Fiamme Oro c'è anche la prospettiva tra qualche anno di dare magari un contributo al medagliere olimpico».

Piantedosi ha poi riconosciuto merito all'opera di padre Antonio Loffredo, fondatore della Fondazione di Comunità di San Gennaro e ideatore del progetto di una palestra della Polizia prima nella basilica della Sanità, poi nel complesso Cristallini 73: «Senza don Antonio - ha detto il ministro - senza la sua illuminata visione, questa iniziativa non sarebbe stata realizzata».