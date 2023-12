Giovanbattista Cutolo medaglia d'oro al valor civile, il ministro Piantedosi a Napoli: «La sua morte mi ha segnato particolarmente»

«La vicenda di Giogiò mi ha segnato particolarmente». Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, nel corso della cerimonia di conferimento della medaglia d'oro al valore civile in memoria di Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso a Napoli per difendere un amico. Il responsabile del Viminale ha evidenziato che in città c'è una parte sana, della quale il musicista ucciso faceva parte, e i giovani di questa città non si devono girare dall'altra parte, come non si è girato appunto Giogiò.

«Noi non vi lasciamo soli», ha aggiunto il ministro rivolgendosi ai familiari assicurando che si «farà in modo che questa non sia una cerimonia consumata invano». La medaglia d'oro al valore civile viene concessa per gesti di altissimo valore, ha precisato il ministro.