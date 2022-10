Venerdì, 28 ottobre, l’Asl Napoli 2 Nord, per incentivare la cultura della diagnosi precoce, avvia il progetto​ «prevenzione itinerante». Si parte nel territorio del Distretto 35, con il patrocinio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. L’iniziativa, prevede lo stazionamento di un camper mobile dove sarà possibile effettuare prenotazione per esami mammografici, pap test e ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci e ricevere, inoltre, informazioni utili per accedere a tutti i servizi sanitari offerti dall’Asl. Prima tappa, Piazza del Mare a Pozzuoli, dove stazioneranno gli operatori sanitari del distretto 35. «La proposta va incontro ai cittadini - afferma la dott.ssa Loredana Pacelli Direttrice Sanitaria del distretto 35 - con lo scopo di accrescere l’adesione ai programmi di screening per la diagnosi precoce dei tre tumori più diffusi nella popolazione adulta: collo dell’utero, mammella e colon retto, rendendo la presa in carico da parte dell’Asl più agevole e semplice»

«Con questo progetto – sottolinea la direttrice sanitaria dell’Asl na 2 Nord dott.ssa Monica Vanni – ribadiamo ai nostri assistiti che possono sempre rivolgersi al proprio medico di famiglia o al distretto di appartenenza per aderire ai programmi di prevenzione e sottoporsi gratuitamente agli esami. La prevenzione con la diagnosi precoce – conclude la dott.ssa Vanni – sono, infatti, l’unico strumento per individuare e curare un tumore nelle prime fasi di insorgenza, seppur asintomatico, aumentando sempre più le percentuali di guarigione.» I programmi di screening gratuiti sono rivolti: alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni, che possono effettuare il pap-test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero; alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni che possono sottoporsi alla mammografia, per la prevenzione del tumore della mammella; agli uomini e alle donne che hanno un’età compresa tra 50 e 74 anni che possono ritirare il kit per effettuare il test di ricerca del sangue occulto nelle feci, per la prevenzione del tumore del colon-retto.