Napoli, soccorso uomo in mare davanti al Molosiglio: è in rianimazione

Un attimo di esitazione e nel giro di pochi secondi è stato lanciato l'allarme. Un gruppetto di natanti ha riconosciuto il corpo di un uomo nello specchio d'acqua davanti al Molosiglio.

L'episodio è avvenuto intorno alle 14 e sul posto, oltre all'ambulanza del 118, sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e i militari del Nucleo Radiomobile.

L'uomo privo di coscienza è stato rianimato sul posto dal 118 e trasportato presso l’ospedale dei Pellegrini doce è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.

Potrebbe trattarsi di un giovane italiano imbarcato su imbarcazione in rada nella zona, ma sono in corso accertamenti per risalire prima di tutto all'identità dello sconosciuto.