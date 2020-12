A quasi due mesi dalla pulizia avvenuta nel cortile del parcheggio comunale di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, erbacce e numerosi rifiuti restano ancora a ridosso della rampa di uscita dei veicoli.

Lo scorso 23 ottobre diversi operai intervennero per eliminare le infestanti erbacce e i rifiuti accumulati dopo mesi di mancata pulizia, anche in conseguenza dell'emergenza coronavirus. Lo avevano fatto dopo una denuncia pubblica sulle condizioni di degrado e mancato decoro nella struttura di via Argine gestita dall'A.N.M. Napoli. Ad oggi, però, nessuno ha recuperato i rifiuti e i sacchi che contengono le erbacce.

I rami si mischiano ai numerosi cartoni ritrovati nello spazio verde interno al parcheggio. Ci sono bottiglie in plastica e altri materiali, come quelli abbandonati dai venditori ambulanti che operano in zona e che non si fanno problemi ad accedere a quest'area della struttura comunale per i propri bisogni fisiologici.

Accanto alla rampa di uscita delle auto ci sono anche alcune sedie utilizzate dagli stessi per l'attività di vendita. Restano a terra anche i rami davanti a un cancello secondario.

Nel 2017, dopo il temporaneo utilizzo quale deposito giudiziario per veicoli sequestrati, il parcheggio di via Argine è stato riqualificato e riaperto al pubblico con diverse migliorie. Come in altre strutture pubbliche, la pulizia del verde resta sempre più difficoltosa per la mancanza di operatori di fronte a migliaia di metri quadrati da curare.

