Scudetto Napoli 2023, le ultime notizie in diretta

L'attesa è come dare tanti baci». Così Spalletti aveva definito questi giorni dopo il pareggio con la Salernitana che aveva rimandato la vittoria aritmetica dello scudetto per il Napoli. E aveva ragione. È lunga l'attesa che Napoli ha deciso collettivamente di godersela, in pieno connubio tra il Comune e il presidente De Laurentiis. La festa è pronta, basta aspettare il risultato che serve e poi si parte. Il primo step è questa sera con Lazio-Sassuolo: se la squadra di Sarri non vince è già aritmetico il tricolore e parte la gioia in strada. Oppure si passa a domani, basta un pareggio del Napoli al Dacia Arena di Udine.