Terremoto nei Campi Flegrei, registrate 260 scosse nel mese di gennaio

Il mese scorso, le scosse nei Campi Flegrei sono state numerose. Ben 260, secondo l'ultimo bollettino di monitoraggio mensile, diramato dall'Osservatorio Vesuviano. Tuttavia, si tratta di scosse di bassa intensità.

A dicembre 2021, gli eventi sismici registrati, sono stati 163.

Alla luce dei dati di monitoraggio, la sezione di Napoli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia scrive: «Durante il mese di gennaio 2022 nell'area dei Campi Flegrei sono stati registrati 260 terremoti con una ,agnitudo massima = 2.5±0.3. Di questi, 227 eventi (circa l'87% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0, 8 eventi (circa il 3%) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9. e un solo evento (circa lo 0,4%) ha avuto una magnitudo uguale a 2.0. Di 24 eventi (circa il 9,2%) non è stato possibile determinare la magnitudo a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo. In totale sono stati localizzati 133 eventi (51% di quelli registrati) ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Astroni, l'area Solfatara-Pisciarelli-Agnano e il golfo di Pozzuoli con profondità fortemente concentrate nei primi 3 km e una profondità massima di circa 4,2 km. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo confermano una geometria radiale del sollevamento centrato nell'area di Pozzuoli con una velocità media di circa 10+-2 mm/mese. Il sollevamento registrato alla stazione Gps di Rione Terra a partire da novembre 2005 é di circa 90 cm, di cui 56 cm da gennaio 2016».