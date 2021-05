I dipendenti delle strutture alberghiere della Costiera sorrentina hanno risposto in massa all'appello a vaccinarsi pur di poter riprendere a lavorare. Questa mattina in tanti si sono ritrovati presso l'hub allestito da Federalberghi Penisola Sorrentina all'hotel Vesuvio di via Nastro Verde.

A mezzogiorno erano già circa 400 le persone che avevano ricevuto la loro dose dal personale medico ed infermieristico attivo presso la struttura. Se tutto procede con i ritmi attuali e se non ci saranno ritardi nella consegna dei vaccini da parte dell'Asl Napoli 3 Sud nel giro di qualche settimana i lavoratori impiegati negli hotel di Sorrento e dintorni potrebbero essere immunizzati, passo in avanti decisivo per la ripartenza del turismo.