Comicon 2022 a Napoli, la parata che racconta l'universo di Star Wars

La seconda giornata del Comicon 2022 si tuffa in «una galassia lontana lontana». Nel cuore della Mostra d'Oltremare centinaia di persone hanno potuto assistere ad una spettacolare parata a tema «Star Wars», in un omaggio alla celebre saga creata da George Lucas e ai vari spin off disponibili su Disney+. Un universo, quello di «Guerre Stellari», in continua crescita che da più di 40 anni appassiona milioni di persone in giro per il mondo. È la prima volta che al Comicon viene organizzato un evento di questo tipo. A rendere unica la parata ci ha pensato il gruppo della 501st Italica Garrison, distaccamento italiano di un fanculb globale di appassionati che partecipa regolarmente a convention e eventi in giro per il paese.

Il gruppo è stato fondato nel 2001 e, al momento, pare sia formato da quasi 150 membri. Tra questi tantissimi cosplayer, compresi quelli che oggi,che nel cuore della Mostra d'Oltremare hanno omaggiato «Star Wars». Nel corso della sfilata presenti non solo i protagonisti storici (Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo), ma anche i personaggi che hanno mantenuto vivo l' universo di Lucas negli ultimi anni avvicinando anche le nuove generazioni attraverso le “nuove trilogie” e, le più recenti, serie tv (ad esempio il mandaloriano, comparso insieme al suo immancabile “baby yoda”). Insomma, un evento che ha coinvolto grandi e piccini, provocando un piacevole effetto nostalgia.

Il gruppo della 501st Italica Garrison non è altro che un “distaccamento” nazionale della 501st Legion Internazionale, un gruppo fondato nel 1997 negli Stati Uniti. È famoso per essere la più grande organizzazione di costumi imperiali di Star Wars, con ben 10mila componenti in giro per il mondo che mantengono viva la passione per la saga. Questa enorme fanclub è diviso in “guarnigioni” minori che sono identificabili nei vari fanclub nazionali che ogni paese gestisce in autonomia. Possiamo quasi definirla una “federazione” che si rivolge al club centrale solo per i grandi eventi. La parata organizzata in occasione del Comicon 2022, è diventata un modo per far conoscere a più persone possibili il mondo di Star Wars e del cosplay più in generale.