Città metropolitana di Napoli, convocato per domani il consiglio di Santa Maria la Nova

L’assemblea di Santa Maria la Nova è stata convocata per domani, giovedì 30 settembre alle ore 10.00, in prima convocazione e per venerdì 1 ottobre alle ore 11.00, in seconda. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming su Metronapoli.it, l’e-magazine della città metropolitana e sulla pagina Facebook istituzionale dell’ente.

All'ordine del giorno, tra i tanti temi da discutere anche la surroga del consigliere Raffaele Cacciapuoti con la consigliera Elvira Vitelli, surroga del consigliere Nave Luigi con il consigliere Matteo Brambilla, la problematica afferente al trasferimento dei rifiuti da Roma agli impianti gestiti dalla Sapna spa.