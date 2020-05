Movida a Napoli, l'accordo nel comitato per l'ordine pubblico poi il dietrofront di de Magistris

Nella guerra delle ordinanze c'è un soggetto terzo che in queste ore si sta spendendo con tutta la sua autorevolezza per stemperare i toni e svelenire l'ambiente: il prefetto di Napoli Marco Valentini tesse con pazienza (e qualche moderato ottimismo) la tela della mediazione tra il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco Luigi de Magistris.

Sono ore decisive, queste, anche perché il tempo corre e occorre trovare la quadra tra i rispettivi arrocchi di Comune e Regione.



E dire che le cose sembravano aver preso il verso giusto solo poche ore fa. Riuniti a Palazzo di Governo venerdì mattina intorno al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza che lo stesso Valentini aveva voluto giustamente anticipare in considerazione del nuovo fine settimana a rischio assembramenti si erano accomodati, l'uno accanto all'altro, lo stesso primo cittadino e Fulvio Bonavitacola, vice di De Luca. La posta in gioco era alta: l'esito di quel vertice avrebbe dovuto garantire un risultato importante, il ripetersi di scene apocalittiche viste nella notte del venerdì precedente, quando i rischi legati al sovraffollamento negli spazi pubblici era plasticamente descritto dalle immagini del lungomare intasato di auto ancora alle quattro del mattino, o dei terminali della movida cittadina presi d'assalto da migliaia di ragazzi accalcati gli uni sugli altri, con bicchieri e bottiglie tra le mani (molti anche senza mascherine protettive).

Ebbene, fino alla fine del Comitato le posizioni di Regione e Comune, proprio grazie all'appello del prefetto, sembravano essersi finalmente avvicinate. Poi, però, nel pomeriggio qualcosa è andato storto nel dialogo proseguito a distanza, e quell'apparente armonia istituzionale era evaporata come etere all'aria. In quella che sembra una partita a scacchi, i due giocatori hanno costruito attorno al re una difesa coriacea e arcigna.



Ed è qui che rientra in gioco la figura del prefetto. Persona che può vantare un'autorevolezza costruita in decenni al Viminale: Valentini è stato infatti - fino alla nomina a Napoli - direttore dell'ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno, e prima ancora direttore a Palazzo Chigi dell'Ufficio legale della struttura di appartenenza.

Il prefetto di Napoli, che di legge ne mastica, sa bene quanto sia importante in questo momento riuscire ad avvicinare di nuovo i due contendenti. E si muove rispettando pienamente il proprio alto ruolo istituzionale, senza prendere posizioni ma con la consapevolezza che mai come in questo momento si debba agire in nome e per conto della cittadinanza, sempre più spesata (ma anche irritata) da questo continuo tira e molla di ordinanze che fanno a cazzotti tra loro. Può dunque un grumo, che è tutto politico, compromettere decisioni in una fase delicata come quella che stiamo attraversando dopo esserci lasciati alle spalle il lockdown? Certo che no. Sono in corso contatti.

Da uomo saggio e da autentico esperto di diritto il prefetto Valentini sa bene che questa sarà l'ultima mediazione possibile. Dopo, se i giocatori manterranno i loro arrocchi, la parola - inevitabilmente - passerà alla giustizia amministrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA