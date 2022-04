L'ex senatore Pietro Langella nominato viceresponsabile enti locali del sud Italia

L'ex senatore del Pdl Pietro Langella è stato nominato vice responsabile nazionale degli enti locali (con delega per il sud Italia) di Noi con l'Italia. La nomina del politico vesuviano (è originario di Boscoreale, nel Napoletano), proposta dal presidente Maurizio Lupi, è stata approvata all'unanimità dal Comitato Direttivo nazionale del partito.

«Ringrazio Lupi, il suo vice Francesco Saverio Romano, il nostro capogruppo alla Camera Alessandro Colucci e tutti i componenti del direttivo (in particolare Gianpiero Samorì, Pino Galati e Francesco Pionati) per la fiducia che mi è stata accordata. Tocca ora a me ripagarli dedicandomi anima e corpo al radicamento del nostro movimento» ha commentato Langella che, in passato, è stato anche consigliere nonché assessore al Patrimonio nella giunta provinciale di Napoli. «Ho sempre inteso la politica come servizio per i territori nella convinzione che solo dalla sinergia tra gli enti locali può nascere un futuro migliore per il nostro Paese» ha concluso l'ex parlamentare.