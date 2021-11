“La scrittura democratica”: la mostra di Carmen Pellegrino al Museo Plart

Un' Olivetti Valentine, macchina da scrivere nata nel 1968 dal progetto di Ettore Sottsass, è la protagonista dello "scriptorium" dove, su mobili e scrivanie d'epoca, sembrano aver appena battuto numeri e doppiato parole un addizionatrice e una copiatrice americana per fatture risalenti agli anni Trenta. Statunitense è anche il porta biglietti da tavolo, mentre è inglese il calamaio: entrambi prodotti negli anni Quaranta. Nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, campeggia sulla parete il manifesto disegnato nel 1912 da Teodoro Wolf Ferrari e sul quale l'immagine di Dante Alighieri promuove il primo modello Olivetti di macchina per scrivere standard, la M1, progettata da Camillo Olivetti. Questo lo scenario della mostra "La scrittura democratica" a cura di Carmen Pellegrino, che si inaugura giovedì 2 dicembre al Museo Plart con un’apertura a orario continuato dalle 10.30 alle 20.30.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Napoli zona gialla, riapre anche il Museo Plart L'ARTE «In sintesi Plart. Il fascino del Novecento», in... L'INCONTRO «L'origine di Neapolis», al Plart una conversazione...



«È mia opinione - spiega la Pellegrino - che i manufatti custoditi in un museo, anche se evidentemente fermi e non più soggetti al vasto divenire, vivano di vita propria». La scrittrice e storica campana, finalista al Premio Campiello 2021 con il romanzo "La felicità degli altri", è la testimonial del video - per la regia di Pasquale Napolitano - in cui racconta l'anima e la vita degli oggetti esposti. Perché, come sostiene, «nello spazio, oltre lo spazio, di un museo che le salva dal tempo e dall'oblio, le cose congiungono il visibile all'invisibile. Diventano miniature d'eternità...».

L'esposizione conclude il programma "Novecento, così lontano, così vicino". « Io e i miei collaboratori - spiega Maria Pia Incutti, presidente della Fondazione Plart - sentivamo la necessità di un cambiamento e abbiamo cominciato a lavorare a "Novecento: così lontano, così vicino". Un prisma di sguardi che dall'esterno proiettano una luce nuova sulla Collezione Plart: questo è il senso del progetto nato durante la pandemia e che poi si è tradotto in un ciclo di mostre fruibili anche off line sullo sfondo di una rimodulazione degli spazi museali e dei criteri espositivi».