Napoli, doppia presentazione alla biblio-mediateca di via Bernini

La storia della nostra meravigliosa città racchiude nel suo grembo mille altre storie che rappresentano le sfumature di una cultura dinamica e feconda. Storie leggendarie ed emozionanti che non sono passate inosservate agli autori della Giannini editore e martedì 23 gennaio alle ore 17, due libri della nota collana «Sorsi» verranno presentati alla biblio-mediateca Ethos e Nomos di via Bernini 50, Napoli.

«Inno napoletano a Federico II» dell’ingegnere e giornalista Elio Notarbartolo e «So chi mi ha uccisa» dell’avvocato Paola Proietti, i due volumi che verranno presentati. Dialogheranno con gli autori il magistrato Sergio Zazzera e il giornalista Lino Zaccaria. Modererà la presentazione il direttore del premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo.

«Inno napoletano a Federico II. Conversazioni sul passaggio a Napoli dello Stupor mundi» di Elio Notarbartolo è un breve escursus sulle grandi realizzazioni di Federico II a Napoli.

Magnifico condottiero, abile stratega e, soprattutto, cosa rarissima per sovrani o amministratori di tutti i tempi, uomo di cultura. Intellettuale e sostenitore di artisti ed intellettuali. Con tutto il potere che aveva avrebbe potuto tralasciare la cultura, ma lui ne capì la portata, il valore e le potenzialità, come arma e come risorsa, come luce e come moneta per l’eternità.

«So chi mi ha uccisa» di Paola Proietti è la cronaca di un antico delitto irrisolto e di un probabile errore giudiziario che diviene, nelle parole in prima persona della protagonista, la sua terribile scoperta, la sua catarsi.