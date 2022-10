«Strane coppie in Festival», appuntamento al Monastero delle Trentatré a Napoli

Strane Coppie in Festival, la rassegna culturale ideata e coordinata dalla scrittrice Antonella Cilento, riprende gli incontri della quattordicesima edizione iniziata a settembre con tema dedicato al viaggio.

Giovedì 20 ottobre al Monastero delle Trentatré (Sala Maria Lorenza Longo), in via L. Armanni 16 a Napoli, alle ore 18.30 la penultima delle 4 date in programma propone l’incontro con gli scrittori Giorgio van Straten e Claudio Piersanti, accompagnati nel loro dialogo su Romano Bilenchi e Frances Hodgson Burnett dalle letture dell’attore Orlando Cinque e dalle musiche eseguite dal vivo del compositore Paolo Coletta.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sui canali: Youtube https://www.youtube.com/watch?v=u7dva92ktgU e Facebook: https://www.facebook.com/events/818098382973443

Il confronto tra uno dei maestri della letteratura italiana del Novecento, Romano Bilenchi autore del romanzo Il conservatorio di Santa Teresa e di altri numerosi racconti e romanzi, e Frances Hodgson Burnett, autrice dei popolarissimi Il piccolo Lord e Il giardino segreto, evidenzierà diversi aspetti del mistero del crescere, di quel viaggio nella terra di mezzo che dall’infanzia porta all’età adulta, attraverso le storie di piccoli grandi personaggi letterari.

Strane Coppie in Festival si concluderà giovedì 24 novembre con un incontro dedicato alle Viaggiatrici. Da Madame De Staël a Sybille Bedford.

La kermesse è realizzata da Lalineascritta Laboratori di Scrittura con il contributo di Banco BPM, Goethe Institut e Instituto Cervantes, e con il sostegno di Atrio delle Trentatré Onlus, Chiaja Hotel de Charme, Ubik, Accademia di Belle Arti di Napoli e Università "Orientale" di Napoli.

Il Festival aderisce al progetto Arte salva Arte. Teatro, prosa e musica a sostegno dell'arte promosso da Atrio delle Trentatré Onlus, con cui si finanzierà il restauro di un dipinto di Giuseppe Bonito (1700) presente nel Monastero napoletano.

Partecipazione a ingresso libero.

Per informazioni: info@lalineascritta.it

www.lalineascritta.it