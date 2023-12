“Donne per Napoli”, Carpisa Yamamay Miriade al Teatro Posillipo

Settima edizione del Premio “Donne per Napoli” - Carpisa Yamamay Miriade, ideato dall’imprenditore Raffaele Carlino, presidente di Carpisa e Miriade, insieme con il giornalista Lorenzo Crea direttore artistico della manifestazione. La cerimonia di premiazione che sarà condotta da Veronica Maya, è in programma mercoledì 20 dicembre dalle ore 20:00 al Teatro Posillipo di Napoli.

Il riconoscimento intende premiare le donne partenopee e non che si sono impegnate a vario titolo per la città di Napoli dando lustro a quest’ultima in vari settori.

Riconoscimenti speciali, per la categoria inclusione sociale, saranno assegnati a Daniela Di Maggio, psicologa e mamma di Giovanbattista “GioGio” Cutolo, il musicista dell’Orchestra Scarlatti ucciso a Napoli a piazza Municipio lo scorso agosto dopo una lite per futili motivi, e Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell’Istituto superiore Francesco Morano del Parco Verde di Caivano.

Le altre vincitrici di questa settima edizione, selezionate dal Comitato tecnico scientifico del Premio sono Maria Elena Boschi; Carmen Giannattasio, Maria Triassi, Rita Maria Antonietta Mastrullo, Rajae Bezzaz, Concita De Gregorio, Luana Ravegnini, Pina Amarelli, Alessandra Aliberti e Chiara Di Gennaro, Maria Giovanna Paone, New Martina, Vittoria Schisano, le attrici Mariasole Pollio, Claudia Ruffo, Mariana Falace, Denise Capezza, Claudia Marchiori e Daniela Ioia, Susy del Giudice e infine le campionesse Viola Scotto di Carlo e Gloria Peritore.