La «Notte dei Balocchi», charity event all'Archivio di Stato per la pet therapy del Santobono

Giochi antichi e golosità all’Archivio di Stato per sostenere la Pet Therapy all’ospedale Santobono di Napoli. L’appuntamento con “La Notte dei Balocchi per il Santobono” è per domani, giovedì 15 dcembre dalle ore 18 alle ore 23, per il charity event organizzato dalla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono Ets in collaborazione con l'Archivio di Stato proprio nella sede del Grande Archivio Storico di Napoli. Obiettivo: rifinanziare il progetto di pet therapy “Quattrozampe al Santobono” destinato al reparto di Neurochirurgia e Neuroncologia dell’ospedale pediatrico, che già quest’anno ha riscosso un grande successo tra i bambini, ma anche tra gli operatori medici e sanitari coinvolti. Per partecipare occorre essere in possesso del biglietto effettuando una donazione minima consigliata a sostegno del progetto di 100 euro a persona, direttamente tramite bonifico o con carta di credito sulla pagina ufficiale della Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono Ets dove è illustrata la serata.

Per info sul progetto e sula serata https://www.sostenitorisantobono.it/donations/quattrozampe-al-santobono-2023/, https://www.metooo.it/e/notte-dei-balocchi-per-santobono. L'Archivio di Stato di Napoli è partner organizzativo, l'iniziativa ha il patrocino dell'Ordine degli Psicologi della Campania, dell'Ordine dei Veterinari di Napoli e dell'Ordine dei Veterinari di Salerno, oltre che dell'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon. Sostenuta da partner privati e aziende, la manifestazioone prevede più momenti. Si comincia alle 18 con la visita esclusiva riservata agli ospiti dell'evento al Grande Archivio Storico e alla Mostra del Giocattolo Antico con 1000 esemplari della collezione di Vincenzo Capuano (quest'ultima in esposizione all'Archivio dal fino al 30 gennaio 2023).

Poi il ringraziamento del Consiglio dei Fondatori e del Presidente della Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono Ets, Ugo de Luca e l’intervento di Giuseppe Cinalli, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, con la partecipazione speciale del Presidente dell'Ordine dei Veterinari di Napoli Luigi Navas, del Presidente dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Salerno Orlando Paciello e del Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania Armando Cozzuto. E la performance con i giovani danzatori della "Napoli City Ballet" diretta da Maria Gabriella Favetti, registered teacher and Pts to Royal Academy of Dance di Londra con un estratto da "Lo Schiaccianoci" di Pëtr Il'ič Čajkovskij. La cena degustazione accompagnata dalla musica del maestro sassofonista Maurizio D’Ignazio, è curata da chef stellati, pastry chef, sommelier, aziende leader del settore enogastronomico che hanno voluto dare il proprio contributo per la serata benefica.