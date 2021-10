Sfilata di Halloween ad Edenlandia: tre premi in palio per i costumi più paurosi

Halloween accessibile a tutti, grandi e piccoli, ad Edenlandia: lo storico parco divertimento di Napoli apre le sue porte dando spazio all’horror. Sarà accessibile gratuitamente e non ci sono limiti di età. Sarà l’occasione perfetta per trascorrere in modo diverso e paurosamente piacevole una serata fra amici.

Per il fine settimana del 30 e 31 ottobre, ci sarà un weekend all’insegna della paura, fra zombie e streghe che passeggeranno per il parco, giochi terrificanti, zucche giganti. Il programma di Halloween accessibile a tutti al Parco di Edenlandia, si chiuderà con la sfilata dei costumi più terrificanti: domenica 31 ottobre alle 11.30, è prevista una rassegna di tutti i partecipanti in maschera, al termine della quale saranno assegnati tre fantastici premi ai travestimenti più paurosi.