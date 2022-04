Lido Varca D'Oro, per la Liberazione il concerto di Tommaso Primo e l'apertura della Domiziana Point per le tartarughe

Nuotando coraggiosamente fra le note e le tartarughe, arriva un nuovo appuntamento multiplo al lido Varca d’Oro. La struttura balneare di Varcaturo diretta dal manager Salvatore Trinchillo è da sempre attenta alla cultura e all’ambiente e nel ponte di primavera che va dal 23 al 25 aprile accoglie una iniziativa ecologica e una musicale. Proprio perché lo stabilimento domitio-flegreo, sin dalla fondazione nel 1959, insegue la coscienza umanista e la tutela della natura.

Si inizia sabato 23 aprile alle 11 con l’inaugurazione del Domitia Point, primo spazio permanente della costa a Nord di Napoli dedicato alla tutela e alla valorizzazione ambientale, con un focus sulle tartarughe. In questa oasi che guarda a Ischia, sorge un habitat protetto per far nascere|crescere i piccoli rettili. A precedere l’incontro, dalle 9.30, il simposio «Rifiuti spiaggiati: che fare?» moderato dalla cronista Marilù Musto de «Il Mattino» con Salvatore Trinchillo (vicepresidente nazionale sindacato italiano balneari), Giovanni Sabatino (presidente ente riserve costa Licola-Volturno), Francesco Todisco (commissario consorzio bonifica Volturno), Domenico Musto (sezione Ambiente commissione bicamerale ecomafie), Michele Pellegrino (comandante capitaneria di porto Castel Volturno) e Francesco Balato (giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere).

Lunedì 25 aprile, dalle 18 (ingresso libero) per celebrare l’anniversario della liberazione dal nazifascismo, sulla spiaggia è atteso invece il musicista-cantastorie Tommaso Primo, con un concerto-retroscena sulla «Favola nera». Quarto titolo della sua discografia, equivale “a un concept album ispirato dal basso ventre di Napoli, dai contesti sociali più ai margini e sono unite dal tema della sessualità”, come ha dichiarato. «Ho vissuto, per sete di conoscenza, i luoghi più oscuri di Napoli ascoltando i racconti degli ultimi, quelli veri. Emarginati, sconfitti, donne transgender e schiave costrette a chiedere il permesso dove potersi prostituire. Un’umanità dimenticata a pochi passi dai palazzi delle istituzioni.»

Tra «Madonna nera» – con Roberto Colella de La Maschera e le ragazze di via Argine – e «Cavalleggeri è New York nella testa di Laura», il mosaico narrativo include man mano «Vico Pace» (con Peppe Barra), «Femmene» (con l’attrice Denise Capezza, nota per la sua partecipazione a “Gomorra – la serie”), «Partenope», «Onorato delitto ‘e Passione», «E allora arrivederci ciao» (scritta con l’autore-illustratore Dario Sansone), «Forcella Dream» (featuring Il Cile) e «Ludopatico d’amore» con la complicità di Massimo Iovine (99Posse). Nel live sulla spiaggia del Lido Varca d’Oro, Tommaso Primo presenterà con la sua band anche pezzi dai precedenti progetti: l’ep «Posillipo interno 3» e gli album «Fate, sirene e samurai» e «3103».