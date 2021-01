A Napoli si va in tour con il Commissario Ricciardi

Dopo i libri di Maurizio de Giovanni e aspettando gli episodi in tv che inizieranno lunedì 25 gennaio, l'appuntamento con il commissario Ricciardi è per un particolare tour a Napoli. Un nuovo itinerario di Insolitaguida in cui la storia viene affiancata alla fantasia. Infatti il percorso sarà dedicato al periodo fascista a Napoli utilizzando, però, come filo conduttore proprio il commissario Ricciardi, personaggio di fantasia creato dalla penna di de Giovanni.

APPROFONDIMENTI IL RECORD Film, la Campania star dei set nel 2020 grazie a 20mila tamponi LA CURIOSITÀ Maurizio De Giovanni presidente del Comitato tecnico scientifico per... CULTURA Sorrento, de Giovanni presenta l'ultimo libro «Nozze»...

Domenica 24 gennaio alle ore 10.30 (prenotazione dal web insolitaguida.it, tel. 081.1925 6964, contributo soci 8 euro, non soci 10 euro), ci si incontrerà in un luogo di Napoli che sarà svelato siccessivamente ai partecipanti.

Attraverso un percorso che tocca luoghi ed edifici, collegati al personaggio ideato da Maurizio de Giovanni, da un lato verrà fatta rivivere la storia e l’architettura del ventennio e dall’altro si racconterà, attraverso letture, parte di una delle appassionanti indagini del commissario Ricciardi, dando così modo di mettere in rilievo la figura del famoso “uomo senza cappello”, nonché quella dei personaggi e delle realtà che lo circondano.

Nello stile dell'associazione, non mancheranno curiosità e aneddoti legati ai luoghi collegati al tour, come ad esempio si parlerà del teatro dei Fiorentini, che ebbe la fortuna di accogliere i "de Filippo" alle loro prime armi, o ancora di quello strano palazzo con la forma di un'iperbole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA