Autocertificazione, il modulo per la fase due da lunedì: scarica qui, cambiano le regole

Autocertificazione, per la fase 2 servirà ancora il modulo per giustificare gli spostamenti da casa. Da lunedì 4 maggio bisognerà ancora circolare con il modulo opportunamente scaricato e modificato, aggiornandolo in base al decreto del premier Giuseppe Conte del 30 aprile scorso.

SCARICA QUI IL MODULO PER LA FASE 2

Servirà ancora l'autocertificazione per giustificare i propri spostamenti durante la Fase 2, ma il modulo non cambia rispetto a quello attuale, ma inserita una novità: il riferimento normativo al nuovo decreto che contiene ulteriori motivazioni che rendono legittimo lo spostamento: la visita ad un congiunto o il ritorno al proprio domicilio.



Ultimo aggiornamento: 09:22

Per cui i cittadini potranno modificare il modulo esistente barrando le parole «all’interno dello stesso Comune» e la parola «urgente» legata all'assistenza a congiunti o a persone con disabilità.