Roma, incendio al Tmb di Malagrotta, Allarme diossina». Ipotesi asili chiusi. Ora è caos per la raccolta rifiuti

Fiamme nell'ormai ex maxi discarica di Roma di Malagrotta e il sindaco Roberto Gualtieri avverte: «L'incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno signficativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate», dice Gualtieri assicurando che il Comune affronterà «questa grave emergenza». L'intervento per domare l'incendio durerà almeno un giorno. Sono circa 70 i vigili del fuoco al lavoro. Il Comune e i municipi starebbero andando nella direzione di emanare un'ordinanza per la chiusura di scuole di infanzia e nidi, con un raggio di chilometri ancora da definire. Inoltre dovrebbero anche essere rese note prescrizioni per il raccolto e il consumo delle colture.

«Allarme diossina»

L'incendio scoppiato nel pomeriggio ha interessato la vasca di stoccaggio combustile solido di uno degli impianti dove vengano trattati i rifiuti della Capitale. Gualtieri ha reso noto che l'incendio di vaste proporzioni divampato per cause ancora da accertare, «sta purtroppo interessando anche il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti». Secondo i vigili del fuoco, presenti con otto squadre per domare le fiamme, l'incendio si è esteso anche ad almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggio. Una densa colonna di fumo si è alzata verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e nell'area circostante all'impianto si è diffuso un forte odore di bruciato. A dare l'allarme sono stati gli operatori dell'impianto. Il comitato dei cittadini della Valle Galeria ha lanciato il pericolo diossina: «Oltre al rischio diossina liberata nell'aria - denunciano su Facebook - ci sono i depositi di gas e benzina adiacenti che sono stati allertati. All'interno del capannone sono stoccati rifiuti. I vigili del fuoco dicono di chiudere le finestre o allontanarsi per chi è a circa un chilometro».

È divampato un grande incendio nell'area di #Malagrotta a Massimina. Siamo sul posto monitorando la situazione e vi terremo aggiornati. Nel frattempo invito tutti i cittadini a seguire le linee guida rilasciate dal Comune 👉 https://t.co/eFZdxIf5yK pic.twitter.com/P6bZ4wLXJL — Elio Tomassetti - Presidente Municipio XII (@TomassettiXII) June 15, 2022

Le cause del rogo

Le cause dell'incendio, che ha interessato anche il gassificatore da anni inattivo, sono ancora da accertare: una volta domate le fiamme i rilievi dei vigili contribuiranno a chiarire l'origine ed escludere un eventuale dolo. Da chiarire anche eventuali ricadute sul ciclo dei rifiuti della capitale già messo a dura prova da una cronica carenza di impianti. Anche se la discarica di Malagrotta non serve più Roma da quando fu chiusa dal sindaco Ignazio Marino, gli impianti presenti, di proprietà della società E.Giovi, servono la capitale trattando fino a oltre 1200 tonnellate di rifiuti al giorno, 8.100 alla settimana. Numeri fondamentali per il già fragile ciclo dei rifiuti di Roma che ha spinto il sindaco Roberto Gualtieri a decidere per la realizzazione di un termovalorizzatore per rendere la capitale autonoma ed efficiente.

(foto Alessandro Marucci)

Il Campidoglio si muove

L'assessora capitolina su rifiuti, Sabrina Alfonsi, è giunta sul posto anche per verificare di persona l'impatto dell'incidente sul territorio, e a tal fine è già «stata attivata l'assistenza dell'Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell'aria», riferiscono dal Comune di Roma. Il Campidoglio inoltre avverte che nella zona interessata dal rogo sono possibili, a scopo precauzionale, interruzioni di luce, gas e acqua. Poi arrivano anche le raccomandazioni per la popolazione: non sostare nei pressi dell'area interessata dall'incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d'aria; in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

#Roma, dalle ore 17:40 #vigilidelfuoco al lavoro con 3 squadre per l'#incendio di un capannone adibito al trattamento di plastiche e carta nella discarica di Malagrotta. Operazioni di spegnimento in corso [#15giugno 20:15] pic.twitter.com/zegIuZnVSt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 15, 2022

Finestre chiuse nell'arco di un chilometro

A seguito dell'incendio divampato negli impianti di Malagrotta e la successiva nube di fumo che si è sviluppata l'Arpa Lazio si è recata immediatamente nell'area colpita e ha installato dei campionatori che serviranno a verificare eventuali effetti sulla qualità dell'aria. Nelle prossime 24/48 ore si avranno i primi riscontri a partire dalle centraline fisse». Lo comunica in una nota Marco Lupo, direttore generale di Arpa Lazio. «Nel frattempo si consiglia ai cittadini residenti nell'area di 1 km di tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni».