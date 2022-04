Neonato positivo alla cocaina, errore nei test. La mamma: «Volevano portarmelo via»

Positivo alla cocaina alla nascita: il caso del neonato di Avezzano venuto al mondo lo scorso 21 settembre sembrava identico a quello dei circa duemila bambini a cui ogni anno in Italia si diagnostica la Sindrome da astinenza neonatale (San), un insieme di sintomi e segni che si possono manifestare nei figli delle donne che hanno assunto sostanze stupefacenti o psicotrope in la gravidanza. Invece no: quel referto, lo ha acclarato il tribunale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati