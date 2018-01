Una rissa tra adulti - soprattutto genitori - a una partita di pallanuoto under 13 maschile: si è verificata stamani al Club Lanciani di Roma, in via di Pietralata, secondo quanto riferito da un testimone. Alcuni genitori della squadra ospite avrebbero aggredito a bordo vasca l'allenatore della squadra di casa, facendolo scivolare, in mezzo a bambini e ragazzini che urlavano e piangevano. La rissa ha provocato la sospensione della partita e l'allontanamento del pubblico dagli spalti. Solo a fatica é tornata la calma.

Domenica 14 Gennaio 2018, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 17:31

