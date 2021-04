Verona, cinque calciatori accusati di aver violentato una 20enne

Cinque calciatori professionisti tra i 21 e i 28 anni sono accusati di violenza sessuale nei confronti di una 20enne a Verona. Le indagini sono partite dalla denuncia della giovane presentata a gennaio di un anno fa dove ha raccontato di essere stata invitata via chat da un compagno di studi, ad un appuntamento in una casa in centro. Qui insieme al ragazzo c'erano quattro suoi amici con i quali è iniziato un gioco alcolico, la studentessa ubriaca sarebbe stata costretta ad un rapporto sessuale prima dall'amico e poi a turno dagli altri quattro. Dei rapporti esistono diversi video.

Tutti saranno visionati in contraddittorio nella prossima udienza, fissata per il 5 maggio prossimo. I legali dei cinque negano di aver violentato la ragazza. L'avvocato Roberto Canevaro, che difende uno dei calciatori: «Non vi è stata alcuna forma di violenza fisica nel senso proprio del termine fatto peraltro accertato al Pronto Soccorso» continua «gli imputati hanno tutti chiarito la loro posizione, rendendo concordato interrogatorio in corso di indagine e fornendo tre video agli investigatori».

La ragazza, assistita dall'avvocato Federico Lugoboni, racconta però un'altra versione: «Glielo avevo detto che ero a digiuno e non avevo cenato» dice nella denuncia, precisando che per tutta risposta i cinque avrebbero continuato con insistenza a versarle birre e gin lemon. Il giorno dopo è stato lo stesso compagno di studi a riaccompagnare la 20enne a casa.

