Un fulmine colpisce un parcheggio, il video choc della scarica elettrica

Altro che effetti speciali. Un'immagine bellissima e terrificante allo stesso tempo quella ripresa dalla torre di St. John, sede dell'ufficio dello sceriffo di Laplace, città degli Stati Uniti dove nei giorni scorsi si è scatenato un forte maltempo. La fotocamera montata in alto che riprende una parte della cittadina ha immortalato in maniera molto nitida, il momento in cui una scarica elettrica scende dal cielo e colpisce una struttura dove sembra esserci scatenato un incendio.

Nessun ferito

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il fulmine ha colpito un parcheggio vicino a una roulotte, ma nessuno è rimasto ferito, nonostante nei giorni precedenti il maltempo e la tromba d'aria abbiano provocato la morte di tre persone. «Questo fulmine è stato registrato dalla telecamera St. John Tower, e il fulmine è caduto dietro all'ufficio dello sceriffo, accanto alla casa di riposo Twin Oaks» ha scritto su Facebook, lo sceriffo Mike Tregre.