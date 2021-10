Ballottaggio a Roma, Raggi incontra Gualtieri: «Ok a intesa nazionale Pd-5S, io comunque sarò all’opposizione»

«Cosa penso dell’intesa Pd-M5s? A livello nazionale questa intesa c’è. Io andrò a sedere all’opposizione e da lì farò un’opposizione assolutamente coerente con quello che è stato il mio programma di governo in questi cinque anni, senza sconti e collaborando invece dove ci sono delle possibilità di apertura, in maniera molto onesta, sincera e trasparente, com’è giusto che sia». Ha detto la sindaca uscente Virginia Raggi al termine dell’incontro in Campidoglio con Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco, durato circa due ore.

Ballottaggi a Roma, Torino e nelle altre città: sale la tensione in vista del nuovo voto

«Per il ballottaggio non do indicazioni di voto, le persone devono essere libere. Rivendico la correttezza di questa posizione - ha aggiunto la Raggi - Io non ho pacchetti di voti, chi tenta di influenzare le persone secondo me lo fa su un dato che non esiste. Le persone devono essere libere di scegliere sempre e comunque».

Gualtieri al termine dell’incontro durato complessivamente circa 2 ore ha ringraziato la sindaca: «È stato un confronto approfondito sui principali dossier, a partire da prossime scadenze. Che riguardano Pnrr, Giubileo ed Expo. Abbiamo approfondito anche il Pums (il piano urbano della mobilità sostenibile, ndr) e parlato dell’opportunità di uno stanziamento adeguato da parte del governo per il Giubileo. Su Expo bisogna proseguire sulla linea già tracciata per vincere». E ancora: «Abbiamo parlato di lavoro e sociale, c’è piena condivisione su temi come il contrasto alla povertà. Condivido e voglio rilanciare l’impegno di Roma contro le mafie e a collegare a questo anche un lavoro sulle politiche della casa. È stato un colloquio ad ampissimo raggio che si è protratto». A chi gli sottolineava che la riunione odierna con la sindaca fosse durata più di quella tra Raggi e il suo avversario Enrico Michetti, ha ribattuto: «Non ho cronometrato...».