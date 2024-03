Angri, scout aggredito da un cane sul Chianiello: soccorso e trasferito in ospedale

Ragazzo aggredito da un cane, finisce in ospedale. Le sue condizioni sono buone, a parte qualche graffio. È accaduto ad Angri, al Chianiello, la nota e vasta area panoramica dove in tanti si recano, nelle belle giornate, per trascorrere un po' di tempo in serenità. Così non è stato per il giovane scout, che stava trascorrendo con altri amici la giornata presso il rifugio sito in quell'area.

Nel pomeriggio, un cane di grossa taglia, accompagnato dal proprietario ma senza guinzaglio, ha aggredito il ragazzo. A quel punto sono stati allertati i soccorsi e non senza difficoltà, è stato poi trasferito in ospedale, a Nocera Inferiore, presso il pronto soccorso.

Il giovane sta bene, se l'è cavata con qualche leggera ferita ma tanta paura.

Le reazioni

Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli: «È inaccettabile che episodi di questo genere continuino ad accadere, che siano a danno di una persona o di un altro animale. Nella fattispecie il Chianiello è un luogo che accoglie tutti, anche dai paesi limitrofi, un luogo dove ognuno dovrebbe godere della natura e delle attività all’aria aperta in tranquillità senza il timore che gli accada qualcosa. Invito pertanto tutti i proprietari di animali a prestare attenzione rispettando le regole e la sicurezza di tutti gli utenti del Chianiello. Prenderemo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere di coloro che frequentano questa zona».