Anziana cade è sola a casa salvata dai poliziotti

La polizia soccorre un’anziana che era caduta in casa. Per fortuna nulla di grave ma solo spavento per quanto accaduto. Ad allertare il 113 è stato un condomino, residente nello stabile di via Posidonia dove al sesto piano vive l’anziana, che dal balcone aveva udito la richiesta di aiuto della donna: nonostante fosse trascorsa da qualche minuto la mezzanotte, con le finestre aperte per il caldo l’uomo aveva sentito la signora chiedere aiuto. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, si sono accertati dello stato di salute della donna, parlandole e rassicurandola attraverso la porta di ingresso e, contestualmente, hanno attivato sia il 118 che i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno aperto la porta in modo che i poliziotti sono entrati nell’abitazione ed hanno soccorso la signora che era inciampata e caduta a terra. Il personale medico non ha riscontrato ferite o fratture: la donna è stata aiutata a sollevarsi da terra e ad accomodarsi in poltrona. Non c’è stato bisogno di alcuni ricovero ospedaliero in quanto la donna non ha subito nessun trauma a causa della caduta. L’86enne ha ringraziato i poliziotti per il tempestivo aiuto che le hanno dato e tutte le persone che sono arrivate. Ha raccontato che, a causa di una piccola distrazione, è inciampata e di non essere riuscita a mantenersi in equilibrio magari appoggiandosi a qualche mobile.