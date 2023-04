Casal Velino, incendio in un deposito attrezzi: intervento tempestivo dei vigili del fuoco

A Casal Velino si è verificato un incendio nella prima mattinata di oggi in un deposito adibito per attrezzature e materiali fai da te.

L'evento si è verificato intorno alle 6.30 e il deposito è stato avvolto dalle fiamme in pochi minuti.

I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, sotto la guida del capo reparto Giuseppe Volpe, sono intervenuti tempestivamente sul posto.

Le due squadre impegnate nell'intervento sono state in grado di domare prontamente le fiamme e di mettere in sicurezza l'area interessata. Le cause del rogo sono ancora da accertare.