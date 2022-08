Turista di 55 anni cade dalla bici per un malore: paura a Punta Licosa

Cade dalla bici a causa di un malore e riporta diverse escoriazioni. Protagonista sfortunato è stato, stamattina, un turista in vacanza a Licosa, frazione del comune di Castellabate. L’uomo, un 55enne, turista di Cava de’ Tirreni, era in bici quando ha avvertito un malore ed è caduto al suolo. Nella caduta, ha riportato delle escoriazioni ed una botta al capo. Tempestivamente è scattata la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto di un’ambulanza della Givi. Il 55enne è stato trasportato in ospedale a Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso, ma è fuori pericolo di vita.

