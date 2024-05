A Cava la presentazione del primo libro di Eli Alves, scrittrice brasiliana

Giovedì 9 maggio doppia presentazione a Cava de’ Tirreni: al mattino all’IIS “Della Corte-Vanvitelli” con gli studenti di varie scuole cavesi, di pomeriggio al Social Tennis Club.

«Oltre il visibile, oltre a quello che noi umani possiamo vedere o credere, c’è molto di più. Ci sono altre Dimensioni. Altri luoghi, ‘oniers’. Altri popoli. Alcuni sono evoluti e rispettosi; purtroppo, ci sono anche coloro che non hanno capito che l’universo appartiene a tutti. Naturverin è un luogo meraviglioso, un nuovo ‘onier’ creato non solo dall’amore tra due abitanti di origini diverse, ma fondato anche sull’amicizia e il rispetto tra due popoli».

Questo è il significativo incipit del libro di esordio di Eli Alves M. «Beyond the Visible- Il segreto di Naturverin», edito da 1886 Publishing, che sarà presentato a Cava de Tirreni giovedì 9 maggio in due step: uno dedicato agli studenti, l’altro al pubblico e alla stampa.

Il primo appuntamento si terrà alle 11.45 nell’Auditorium dell’IIS “Della Corte -Vanvitelli”: oltre all’autrice interverranno all’incontro, moderato da Giuseppe De Caro, giornalista Tgr Campania, Franca Masi, dirigente scolastica del “Della Corte-Vanvitelli”, Giuliano Della Monica, docente nello stesso istituto, Maria Alfano, dirigente scolastica dell’IIS "De Filippis-Galdi" e Piera Di Salvio della 1886 Publishing.

Invitati circa 200 studenti di diversi istituti scolastici cavesi.

Alle 18.30, invece, il libro sarà presentato al Social Tennis Club, via Marcello Garzia 2, e a moderare gli interventi dei relatori sarà la giornalista Carolina Milite. Interverrà l’autrice del fantasy, Eli Alves M., Marco Salerno, consigliere delegato alla Cultura Social Tennis Club e Piera Di Salvio della 1886 Publishing.

L’opera di Eli Alves M. rappresenta il primo volume di una saga fantasy avvincente e coinvolgente, che parte da un intreccio realistico per scoprire misteri e suggestioni che la realtà nasconde. Laura e Marta, due giovani amiche provenienti da Marzamemi in Sicilia, partono per la Romania intente a studiare giornalismo. Lì conoscono un ragazzo dai capelli rossi e sguardo profondo, Tommaso, che nasconde storie segrete, così come altri colleghi che incontrano durante il percorso universitario. Sarà la scoperta della foresta Hoia-Baciu che catapulterà le protagoniste in un mondo invisibile in cui si intrecciano passioni, misteri e realtà di un mondo surreale. Alla base del Fantasy ci sono temi e valori profondamente radicati nella realtà quotidiana: l'amicizia, i pregiudizi, l'amore, la passione, l'egoismo, l’eterna lotta tra bene e il male. Il lettore resterà colpito dall’ imprevedibilità dell’opera, restando col fiato sospeso. Il libro sarà pubblicato in italiano, in portoghese e in inglese.

Eli Alves M. è un'insegnante brasiliana laureata in Lettere con una specializzazione in grammatica e linguistica inglese conseguita all'Università Sant'Anna di Sao Paulo. Dopo quindici anni di insegnamento in Brasile, decide di trasferirsi in Europa dove la sua vita professionale prende una nuova direzione. Qui si apre a nuove sfide e opportunità, avvicinandosi al mondo dell'editoria. Dopo quasi due decenni di esperienza come ghostwriter, la bozza di un suo manoscritto giunge all'attenzione della 1886 Publishing, attraverso il passaparola di un'amica. La società editoriale decide che è arrivato il momento per Eli di “uscire dall'ombra”. Cosi nasce “Il Segreto di Naturverin”, primo volume della saga fantasy intitolata “Beyond the Visible”.

La 1886 Publishing è una giovane casa editrice internazionale fondata da Alfonso Galdi, imprenditore di origine italiana. La sua missione è duplice: promuovere autori italiani all'estero e introdurre scrittori stranieri nel mercato editoriale italiano.