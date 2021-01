“Il futuro del nostro pianeta è inestricabilmente legato al futuro delle sue foreste”. Da questa premessa parte l'iniziativa che ha coinvolto il Comune di Trentinara dove, grazie ai Lions sono stati piantumati nuovi alberi. Un gesto simbolico per far comprendere a tutti la necessità di salvaguardare la natura e porre un freno ai cambiamenti climatici in atto.

«Oggi la siccità e le alluvioni affliggono il paese. L’aridità del suolo ne rende difficile la coltivazione e la vasta popolazione locale non sempre dispone di cibo e acqua a sufficienza. Ma noi possiamo ancora fare qualcosa. La risposta è negli alberi - spiegano i promotori dell'iniziativa - La presenza di più alberi riduce il numero delle alluvioni e dei disastri legati alle condizioni climatiche e consente di avere un ambiente più sano».

Ed ecco allora si è deciso di mettere a dimora alcuni alberi, un'iniziativa che presto verrà replicata anche altrove. «Desidero ringraziare i Lions Clubs International, nella persona del Governatore dottore Antonio Marte e della presidente del Club Salerno dottoressa Rosalba Agresti, per aver presenziato questa mattina alla messa a dimora di alcune piante nell’ambito del progetto denominato Alberi per la Vita, Riforestazione e recupero del verde urbano. Onorati per aver scelto Trentinara», ha dichiarato il sindaco Rosario Carione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA