Cilento, c'è il primo nido di tartaruga Caretta Caretta: è ad Acciaroli

Primo nido nel Cilento, ad Acciaroli, di tartaruga della specie Caretta Caretta. È il quarto in assoluto in Campania. Le tracce sono state segnalate dagli operatori della Sarim che la mattina effettuano la pulizia della spiaggia. Il nido è stato poi messo in sicurezza. Il Cilento si prepara anche quest'anno ad ospitare le nidificazioni di Caretta Caretta, una specie marina che predilige ormai da anni questa costa per nidificare.