Don Antonio e don Salvatore, Contursi in festa per i 50 anni di sacerdozio

Insieme in seminario, insieme nella "chiamata" a Cristo, insieme in tante occasioni liturgiche, don Antonio Pisani e don Salvatore Spingi festeggiano i 50 anni di sacerdozio, a Contursi Terme. Una festa liturgica prima, con il vescovo Bellandi, e poi con la comunità che si è stretta in un grande abbraccio di affetto ai due sacerdoti. Don Salvatore è parroco a Contursi, un immenso punto di riferimento; don Antonio è parroco a Colliano, da sempre accolto con straripante affetto.

Per entrambi l'inizio insieme, come la scelta sacerdotale, entrambi hanno sempre avuto nel proprio dna la forte presenza tra i giovani, favorendo l'incontro, l'ascolto, la vicinanza. Il loro ministero sacerdotale ha formato generazioni intere che poi sono divenute famiglie e nuove generazioni in un ciclo che li ha visti protagonisti della vita di tutti. Il loro punto di approdo, ormai da tanti anni, Contursi e Colliano, non ha fatto dimenticare i luoghi dove hanno officiato in precedenza, Buccino per don Salvatore e Campagna per don Antonio. E i ricordi, il grandissimo affetto, il magistrale sacerdozio è stato impresso fortemente anche in queste due comunità che li hanno mai dimenticati.