«Correte a fare il pieno, la benzina sta finendo»: la fake-news manda in tilt i distributori nel Cilento

Assalto ai distributori di carburanti, a Camerota. Tutta colpa di una fake-news che ha causato code sia sul posto che lungo la provinciale, fino al distributore di Licusati. Tramite la messaggistica di whatsapp è circolata, infatti, una notizia fasulla sulla fine delle scorte di carburante presso i due più grandi centri di distribuzione del Sud Italia, a Napoli e Civitaveccia. Il tam tam è rimbalzato velocemente tanto da spingere i cittadini di Camerota a catapultarsi in auto per fare rifornimento. La notizia ha valicato anche i confini comunali tant'è vero che anche a Vallo della Lucania e tra Sapri e Villammare si sono verificate piccole code per il rifornimento. Nonostante sia una fake-news preoccupa l'aumento del costo del carburante, che nei prossimi giorni potrebbe lievitare ulteriormente. Per la settimana prossima sono previsti scioperi di camionisti, addetti ai trasporti e benzinai.

