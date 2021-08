Incendio ad Agropoli, vigili del fuoco salvano civetta

Civetta salvata dai Vigili del fuoco. Accade ad Agropoli dove, dopo aver spento un incendio in località collina San Marco, i caschi rossi del locale distaccamento hanno dovuto provvedere a mettere in salvo anche un bellissimo esemplare di civetta, rimasto spaesato nell'area del rogo. In aiuto au caschi rossi le guardie ambientali del N.I.T.A -coordinamento provinciale di Salerno, congiuntamente al personale Asl, con il servizio veterinario distretto 69/70.

APPROFONDIMENTI SALERNO Truffati all'acquisto della casa vacanze: coppia risarcita di... L'INTERVENTO Incendio lambisce villaggio turistico ad Ascea, evacuate diverse case SALERNO Tradita dal fidanzatofa girare volantiniper cercareil compagno... L'AMBIENTE Discarica abusiva in fiamme ad Eboli:indagini delle forze...

L'esemplare aveva probabilmente perso il suo rifugio, distrutto dalle fiamme e si vagava in pieno giorno nell'area colpita dall'incendio. I caschi rossi l'hanno notata e messa in salvo.

Per colpa degli incendi, il disboscameto e per i danni dell’inquinamento purtroppo questo piccolo rapace è messo a dura prova. Ciò conferma ulteriormente l'importanza dell'intervento dei caschi rossi e delle guardie ambientali.