Lunedì 11 Marzo 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2019 06:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ufficialmente non risultano interventi da parte delle forze dell’ordine ma, secondo il passaparola, il fatto i è verificato. È accaduto la scorsa notte in via Mercanti. Protagonisti tutti ragazzini. Una coppietta che litigava e un gruppo di amici che camminava con manganelli. Un 15enne - come raccontato da Salernonotizie - avrebbe tentato di colpire con un manganello una coppia di fidanzati mentre litigava. Con lui c’erano anche altri ragazzi. Sarebbe stato un adulto che rincasava e percorreva la strada ad un intervenir: il ragazzo lo avrebbe visto e sarebbe fuggito assieme agli amici. Poco pià avanti, però. il giovane che aveva cacciato lo sfollagente sarebbe stato picchiato dai suoi compagni perchè aveva incautamente mostrato il manganello. Ora si cercano testimoni che possano instradare le forze di polizia alla ricostruzione dei fatti e all’identificazione dei ragazzi della gang che, comunque, di sabato sera, camminava armata per le strade della movida del centro storico. E che avrebbero potuto utilizzare il manganello in caso di lite con altra banda.