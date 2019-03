Venerdì 29 Marzo 2019, 06:05

«L’istruttoria non ha consentito di acquisire elementi certi ed univoci dimostrativi del ruolo istigatorio di Vincenzo De Luca. Pur essendo emerso in modo chiaro il forte interesse dell’esponente politico del Comune all’approvazione del progetto di intervento edilizio (il Crescent, ndr), al quale si assegnava un valore pregnante sotto il profilo politico tra gli obiettivi della sua stagione amministrativa, non si rinviene alcuna traccia dell’intervento di De Luca nell’istigare gli esponenti di vertice del Comune, ed ancora meno nell’incidere sull’operato di quelli della Soprintendenza per spingerli ad adottare atti in violazione delle leggi». I magistrati della seconda sezione penale del tribunale di Salerno (presidente Vincenzo Siani, giudici Antonio Cantillo ed Ennio Trivelli) motivano così la sentenza di assoluzione nei confronti dell’ex sindaco di Salerno, oggi governatore della Campania, in merito all’inchiesta sulla realizzazione di quello che gli ambientalisti hanno definito il «mostro di cemento», ovvero il Crescent, che domina sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno. La sentenza assolutoria, emessa lo scorso settembre, aveva «salvato» non soltanto De Luca ma anche ex assessori della giunta cittadina, dirigenti comunali, tecnici e l’imprenditore Eugenio Rainone, amministratore unico dell’impresa Crescent srl che ha realizzato l’edificio progettato da Ricardo Bofill.