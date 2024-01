Salerno, ancora una coppia di anziani truffata:la tecnica delle telefonana e del figlio che ha avuto un incidente

Truffa ai danni di una coppia di anziani coniugi. La tecnica sempre la stessa: a precedere l'arrivo a casa del balordo un telefonata: il figlio che ha avuto un incidente e che, per evitare il carcere deve pagare l'avvocato. I due nonnini ci cascano e, all'arrivo del truffatore gli hanno quelle poche centinaia di euro che avevano in casa e diversi monili il cui valore è ora in fase di accertamento.

Subito dopo hanno chiamato il figlio e hanno scoperto di essere stati vittima di un raggiro. Indagano gli uomini della polizia, dell'ufficio prevenzione generale e della Mobile. Obiettivo: cercare di capire se ci siano elementi comuni con altri episodi di questo genere,